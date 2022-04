Tesla opent nog een nieuwe fabriek, nu in Texas

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Tesla opent donderdag de nieuwe fabriek in het Texaanse Austin. Het bedrijf werkte al langer aan een productielocatie daar. Het is de tweede nieuwe fabriek in korte tijd die in gebruik wordt genomen. Half maart werd bij Berlijn ook al een productielocatie geopend. Tesla wil met de twee uitbreidingslocaties de productie van voertuigen en accu’s verdubbelen. Het bedrijf wil zo elk jaar twee miljoen auto’s kunnen produceren.