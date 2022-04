Zwitsers hebben voor 7,5 miljard aan Russische tegoeden bevroren

Zwitserland heeft tot nu toe voor zo’n 7,5 miljard Zwitserse frank aan Russische tegoeden bevroren. Dat is omgerekend bijna 7,4 miljard euro. Net als de Europese Unie heeft Zwitserland strenge sancties opgelegd aan Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne.

Dat was verrassend omdat het land een lange traditie heeft van neutraliteit. Ten opzichte van het laatste cijfer dat de Zwitserse autoriteiten op 24 maart bekendmaakten is het totaalbedrag aan bevroren Russische tegoeden met 30 procent gestegen.

Het gaat niet alleen om geld op bankrekeningen. Er is ook beslag gelegd op diverse eigendommen van rijke Russen die op de sanctielijst staan, bijvoorbeeld kunstobjecten of edelmetaal dat opgeslagen is in Zwitserland. Hoewel de Russische eigenaren momenteel niet bij hun bezit kunnen, wordt dit hen niet echt afgenomen. Dat laatste zou neerkomen op confiscatie en daar is volgens de autoriteiten geen wettelijke basis voor.

In Zwitserland is meer Russisch geld bevroren dan in Nederland. Hier stond de teller eind vorige week op 516 miljoen euro. Eerder deze week werd bekend dat twaalf superjachten die bij Nederlandse werven worden gebouwd niet mogen worden geleverd vanwege de sancties tegen Rusland. Ook twee jachten die voor onderhoud in Nederland liggen, staan onder verscherpt toezicht.