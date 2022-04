Mondkapjesdebat even geschorst om 'op orde brengen antwoorden'

Het debat over de mondkapjesdeal is even geschorst, zodat minister Conny Helder "even haar antwoorden op orde kan krijgen". Dit gebeurde op voorstel van GroenLinks-voorman Jesse Klaver. Volgens hem is dat nodig om de minister in te laten zien "dat de Kamer in dezen echt gelijk heeft". Hij stelt dat het kabinet zich niet houdt aan zijn eigen richtlijnen over het delen van informatie met het parlement, en wil dat ze die richtlijn nog eens doorneemt.