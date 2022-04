Finland wil binnenkort opheldering geven over NAVO-lidmaatschap

Finland zal in de komende weken meer duidelijkheid geven of het land lid wil worden van de NAVO. De Finse minister van Buitenlandse Zaken, die deze week aanwezig is op een NAVO-bijeenkomst in Brussel, heeft dat gezegd.

Volgens Pekka Haavisto hebben verschillende NAVO-landen alvast hulp geboden aan Finland bij het waarborgen van de veiligheid gedurende de aanvraagprocedure bij het militaire bondgenootschap. Dat proces zou volgens Haavisto tussen de vier maanden en een jaar kunnen duren. Wat die hulp precies zou inhouden, is niet duidelijk.

Sinds de Russische inval in Oekraïne is de steun in Finland om zich aan te sluiten bij de NAVO toegenomen. Finland heeft een moeilijke relatie met het grote buurland waar het zich in 1917 van afscheidde. Finland en de Sovjet-Unie raakten tussen 1939 en 1944 twee keer met elkaar in oorlog. Finland heeft in de Tweede Wereldoorlog gebied afgestaan aan de Sovjet-Unie en tijdens de Koude Oorlog (1947-1989) een politiek van strikte neutraliteit betracht. Het is daarom nooit lid van de NAVO geworden.