Spoorvakbond om tafel met NS over grote treinstoring

De directie van de NS heeft FNV Spoor uitgenodigd voor een overleg over de grote treinstoring van afgelopen zondag, waardoor het treinverkeer een groot deel van de dag plat kwam te liggen. Volgens FNV heeft NS in de uitnodiging in ieder geval toegezegd eigen medewerkers die kosten hebben gemaakt afgelopen zondag ‘ruimhartig’ te vergoeden. Het gesprek moet rond 22 april plaatsvinden, aldus een bestuurder bij FNV Spoor.

De spoorvakbond eiste eerder deze week excuses van de directie omdat ze het gevoel heeft dat het bedrijf eigen medewerkers aan de schandpaal heeft genageld. In een open brief stelde de vakbond dat de NS tijdens de storing niet alleen zijn reizigers, maar ook zijn personeel in de kou heeft laten staan. ‘Rijdend personeel dat uren en uren in het land gestrand vastzat en daar aan het lot werd overgelaten. Soms op plekken waar geen of smerige toiletten, geen kantine et cetera te vinden waren.’ Volgens de vakbond hadden de treinen bovendien op een gegeven moment best weer kunnen gaan rijden.

De NS legde zondag al het treinverkeer stil omdat het planningssysteem voor materieel en personeel niet werkte. De oorzaak voor deze storing wordt nog onderzocht, wanneer dit onderzoek is afgerond is nog niet bekend.