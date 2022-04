Burgemeester Boetsja: meeste slachtoffers doodgeschoten

Volgens de burgemeester van het Oekraïense Boetsja, dat een tijd was bezet door de Russen, zijn in de stad inmiddels 320 lijken gevonden. De meeste lichamen hebben schotwonden. Ook uit het aangrenzende Irpin, waar de Russen zich eveneens terugtrokken, komen meldingen over oorlogsmisdaden.

Ongeveer 90 procent van de omgekomen burgers in Boetsja had schotwonden, vertelde de burgemeester tegen Duitse media. ‘Het versterkt de bewijzen dat de Russische strijdkrachten oorlogsmisdaden hebben begaan’ in de voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev, vinden de plaatselijke autoriteiten. De beelden van de gruweldaden leidden al tot strengere sancties van westerse landen.

Het is de bedoeling dat de lichamen uit Boetsja worden onderzocht door specialisten. ‘Het aantal gevonden lichamen neemt elke dag toe’, aldus de burgemeester. ‘Omdat ze worden gevonden op privéterrein, in parken en op plaatsen waar het mogelijk was om de lichamen te begraven toen er geen beschietingen waren.’ Rusland beweert dat de foto’s uit Boetsja in scène zijn gezet.

De burgemeester van het naburige Irpin beschuldigt de Russen eveneens van ernstige oorlogsmisdaden. Russische troepen scheidden de mannen van de vrouwen en kinderen. ‘Ze schoten degenen neer die ongehoorzaam waren’, aldus de burgemeester. De doden werden vervolgens opzettelijk overreden door tanks. ‘Met schoppen hebben we de lijken van het asfalt geschraapt.’