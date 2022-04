Regisseur en producent John van de Rest (82) overleden

Regisseur en producent John van de Rest is woensdag op 82-jarige leeftijd overleden. Van de Rest is vooral bekend van zijn televisiewerk. Hij regisseerde onder meer Pipo de Clown, Een Mens van Goede Wil, Citroentje met Suiker, Sesamstraat en Laat maar zitten. Hij overleed in zijn woonplaats Laren.

Van de Rest kwam in 1961 van de toneelschool als acteur maar heeft enkel gewerkt als regisseur en producent. Zo richtte hij in 1965 mede het Mickery theater in Loenersloot op en in 1969 werd hij artistiek directeur van Het Nieuw Rotterdams Toneel.

Begin jaren 90 vertrok Van de Rest naar Duitsland waar hij aan de slag ging voor Joop van den Ende. Hij maakte daar de series Die Wache en John Sinclair. In het theater maakte hij onder meer de producties De Fantast, Jeanne d’Arc, Nonsens de musical, Glazen Speelgoed en Tsjechov de musical.

John van de Rest was getrouwd met actrice Liesbeth Struppert en later met Josine van Dalsum. Hij heeft twee kinderen.