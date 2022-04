Britten willen meer kernenergie om onafhankelijker te worden

Het Verenigd Koninkrijk wil de komende acht jaar tot wel acht nieuwe kernreactoren laten bouwen om onafhankelijker te worden van andere landen voor zijn energievoorziening. Daarnaast wil de Britse regering nieuwe vergunningen verstrekken om meer gas en olie te winnen in de Noordzee. Tegelijkertijd moet er meer ruimte komen voor windmolens om meer schone energie te produceren, staat in een nieuw strategisch plan voor de energievoorziening van het land.

Het doel is om in 2050 minstens 25 procent van alle elektriciteit die Britten nodig hebben op te wekken met kernenergie. Voor 2030 wil het Verenigd Koninkrijk 50 gigawatt elektriciteit opwekken met windmolens, wat genoeg zou moeten zijn om alle huishoudens in het land van elektriciteit te voorzien. Dit najaar begint het Verenigd Koninkrijk met het gunnen van nieuwe projecten om naar olie en gas te boren in de Noordzee.

De regering van premier Boris Johnson hoopt dat de energierekening voor Britten door de plannen lager zal uitvallen door prijzen minder afhankelijk te maken van internationale markten. De regering wijst daarbij op de crisis met hoge gas- en elektriciteitsprijzen. In de tweede helft van 2021 gingen al veel Britse energiemaatschappijen failliet door de oplopende gasprijzen als gevolg van schaarste. De oorlog tussen Oekraïne en Rusland zorgde voor nieuwe recordhoogtes van de gasprijs.

Oorlog

Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne herbezinnen veel landen zich op de import van energie uit landen die ze politiek niet steunen. Zo is de roep om een boycot van Russisch gas steeds luider, maar wil de Europese Unie daar nog niet aan omdat veel landen het meeste gas uit Rusland halen.

Er is ook al kritiek op de nieuwe energiestrategie. Zo zou er veel te weinig aandacht zijn voor betere isolatie van woningen en andere energiebesparende maatregelen, die voor Britten ook financieel voordelig uitpakken. Volgens de Britse directeur van energieconcern E.ON ‘dwingt dat duizenden klanten te leven in koude en tochtige huizen, terwijl ze energie verspillen en meer betalen dan nodig is voor hun verwarming’.