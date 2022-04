Pro-Russische rebellen melden inname centrum Marioepol

De pro-Russische rebellen in het oosten van Oekraïne hebben melding gemaakt van de inname van het centrum van havenstad Marioepol. Ze stellen in Russische media dat de belangrijkste veldslagen in Marioepol voorbij zijn er alleen nog wordt gevochten in de haven en in het complex van de staalfabriek Azovstal, aan de oostelijke rand van het centrum van de stad. Wel zijn er nog Oekraïense verdedigers verschanst in ondergrondse gangen, aldus Edoeard Basoerin van de ‘volksrepubliek’ Donetsk.

Volgens Kiev wordt het centrum van de stad nog steeds verdedigd en is het nog steeds in Oekraïense handen. Basoerin erkende donderdag dat er naast de nationalistische Oekraïense milities die nog 3500 man in de haven en de staalfabrieken hebben, ook gewapende burgers deelnemen aan de strijd. Er zijn volgens burgemeester Vadim Bojtsjenko nog 100.000 burgers in de stad. Zij moeten volgens hem dringend worden geëvacueerd. Volgens hem zijn er in de strijd naar schatting 5000 burgers omgekomen en ligt 90 procent van de stad in puin.

De Oekraïense nationalistische milities die de stad hebben verdedigd hebben volgens de rebellen een schip in de haven in brand gestoken. Ze zouden bezig zijn met situaties te creëren waarvan ‘beelden via westerse media de rebellen en Russen in diskrediet moeten brengen’. Zo zouden er binnenkort foto’s van gedode bemanningsleden van het in brand gestoken schip worden verspreid en zou hun dood aan de rebellen worden verweten.

De inname van Marioepol was een van de hoofddoeleinden van de Russische inval in Oekraïne die 24 februari begon. De stad die nog geen 50 kilometer van de grens met Rusland ligt, werd snel omsingeld maar fel verdedigd door voornamelijk extreemrechtse milities die de stad in juni 2014 in handen kregen. Zij zijn in de ogen van de pro-Russische volksmilities uit Donetsk en Loehansk de ergste vijanden en verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden in Oost-Oekraïne. Het is volgens militaire waarnemers waarschijnlijk dat de rechts-extremistische milities zoals het Azov-bataljon dat nazistische symbolen voert, tot de laatste man doorvechten en de strijd nog lang niet is gestreden.