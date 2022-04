Forum voor Democratie hekelt ‘Barbertje-moet-hangen-debat’

Forum voor Democratie vindt dat de mondkapjesdeal met het bedrijf van Sywert van Lienden nodeloos veel aandacht krijgt in de Tweede Kamer. ‘Dit debat is een afleidingsmanoeuvre’, zei Pepijn van Houwelingen. Hij vindt dat de kern van het probleem is dat het kabinet dit soort bestellingen niet meer aanbesteedde, terwijl dat kort na de uitbraak van de coronacrisis gewoon weer gekund had. Het Kamerlid sprak van een ‘Barbertje-moet-hangendebat’.

Van Houwelingen vindt dat het kabinet miljarden heeft uitgegeven zonder daar op de juiste manier verantwoording over af te leggen. Wel deelde hij kritiek die ook andere oppositiepartijen geuit hebben over de manier waarop het kabinet met tegengeluiden omgaat. ‘Als je een totaal gebrek aan transparantie gaat koppelen aan het uit het debat drukken van kritiek, dan krijg je wanbestuur.’ Tegelijk had hij kritiek op de Tweede Kamer die wat hem betreft had moeten ingrijpen.

‘Wij als Forum voor Democratie willen een echt debat over een echt onderwerp, waarin minister De Jonge zich mag verantwoorden over de miljarden die verkeerd zijn aanbesteed’, zo zei Van Houwelingen. Hij stelde dat het nu gaat over ‘slechts één dubieuze miljoenendeal waarbij is gesjoemeld met aanbestedingen’.