D66: informatie mondkapjesdeal had eerder en duidelijker gemoeten

De informatie over de mondkapjesdeal waar de Tweede Kamer donderdag over debatteert had ‘wat ons betreft veel eerder, veel duidelijker en veel zorgvuldiger naar de Kamer moeten komen’. Dat zei D66-Kamerlid Wieke Paulusma op vragen van Jesse Klaver. De deal die is gesloten met het bedrijf van Sywert van Lienden was volgens Paulusma ‘een regelrechte miskoop’, terwijl vooraf al ‘de seinen op rood’ stonden, zo zei zij.

Paulusma stelde dat de focus van het debat zou moeten liggen op de deal met Relief Goods Alliance, de onderneming van Van Lienden en zijn zakenpartners. Ze vroeg het kabinet in hoeverre Van Lienden een voorkeursbehandeling heeft gekregen. Op aandringen van DENK-Kamerlid Farid Azarkan gaf Paulusma toe dat ze zich ‘ongemakkelijk’ voelt bij de rol van De Jonge.

Klaver bracht daar tegenin dat het debat nu vooral zou moeten gaan over de informatievoorziening vanuit het kabinet, en nog niet te veel over de inhoud. ‘Dit is de oude bestuurscultuur’, aldus de GroenLinkser. ‘Informatie net zo lang achterhouden tot de eigen positie in het geding komt. Dan excuses en openheid. Dat is het patroon.’ Ook SP’er Maarten Hijink wilde weten hoe D66 het ‘rot in de cultuur die er heerst in het kabinet’ beoordeelt.

Die kritiek werd gedeeld door Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging). ‘Mevrouw Paulusma gaat hier op de deal met Van Lienden in, maar dat doet helemaal niet ter zake want we hebben nog helemaal geen rapport.’ Dat Paulusma zei dat informatie eerder naar de Kamer had moeten komen, betekent volgens Van der Plas dat het kabinet informatie heeft achtergehouden. ‘Wanneer stopt het?’ Paulusma draaide het om. ‘Wanneer is het voor mevrouw Van der Plas genoeg? Wanneer houdt het op om voor alles wat hier gebeurt op zoek te gaan naar de schuldigen zonder naar de inhoud te kijken?’

Volt-leider Laurens Dassen stelde het jij-bakken van het D66-Kamerlid vanuit de coalitie naar de oppositie niet op prijs. De oppositie had veel kritische vragen voor Paulusma, evenals de andere coalitie-Kamerleden.