EU-parlement roept op tot importverbod alle Russische brandstof

Het Europees Parlement eist een onmiddellijk totaal EU-importverbod van Russische brandstoffen. Een meerderheid wil alle gas, olie, kernbrandstof en kolen uit Rusland in de Europese Unie weren vanwege de oorlog in Oekraïne. Daarmee gaat het parlement verder dan de EU-lidstaten die onderhandelen over een pakket nieuwe sancties waarin alleen een kolenimportverbod wordt voorgesteld, dat volgens EU-bronnen ook pas over vier maanden zou ingaan.

De resolutie van het parlement werd door een grote meerderheid van 513 stemmen voor en slechts 22 tegen aangehouden. Nog 19 Europarlementariërs onthielden zich van stemming.