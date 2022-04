China eist schrappen bezoek Amerikaanse toppolitica aan Taiwan

China heeft gewaarschuwd dat een bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aan Taiwan tot strenge tegenmaatregelen zullen leiden. Beijing eist dat het bezoek van voorzitster Nancy Pelosi wordt afgelast. Ze brengt komende week een bezoek aan Japan, maar er is niets officieels gemeld over een eventueel uitstapje naar Taiwan. Ook Taiwan heeft haar bezoek niet aangekondigd. Maar volgens China staat het kennelijk op het programma.

De Verenigde Staten dienen zich te schikken naar het Chinese ‘één-Chinabeleid’, aldus een regeringswoordvoerder in Beijing. De Volksrepubliek China beschouwt het eiland als eigen grondgebied en duldt geen internationale erkenning van de onafhankelijke status. Pelosi zou overigens niet de eerste voorzitter van het Huis in Taiwan zijn. Newt Gingrich ging haar in 1997 voor.

De communistische Volksrepubliek ontstond na een burgeroorlog in 1949 en veel anticommunisten vluchtten naar het eiland Taiwan. Dat is sindsdien feitelijk onafhankelijk, maar de Chinese regering beschouwt het als een rebellerend eiland. Beijing accepteert niet dat mensen, organisaties, bedrijven of landen betrekkingen met Taiwan onderhouden.

De regering op Taiwan noemde zich China en bleef nog lange tijd onder meer bij de Verenigde Naties de officiële Chinese regering, maar daar kwam vijftig jaar geleden een einde aan. Nederland was al in 1950 een van de eerste westerse landen die de communistische regering in Beijing erkende, maar erkende niet dat die regering ook over Taiwan ging. Tegenwoordig erkennen nog geen twintig landen Taiwan officieel als onafhankelijk land. Het gaat dan voornamelijk om eilandstaten in de Stille Oceaan en een aantal Latijns-Amerikaanse landen, vooral in Centraal-Amerika en het Caribisch gebied.