Rotterdamse noodopvang asielzoekers met half jaar verlengd

De gemeente Rotterdam verlengt de noodopvang van asielzoekers op drie riviercruiseschepen met een half jaar. Ook kunnen 125 tot 175 statushouders eerder terecht in de stad.

Rotterdam heeft drie riviercruiseschepen ingehuurd, die liggen aangemeerd aan kades in de stad, om sinds eind vorig jaar 250 asielzoekers op te vangen. De huur van die schepen loopt af op 1 mei, maar de gemeente heeft besloten de schepen nog een half jaar langer aan te houden als noodopvanglocatie. Dit omdat er landelijk een tekort aan noodopvangplekken is, dat de komende tijd verder oploopt. De kosten voor onder meer de huur van de schepen zijn voor rekening van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Daarnaast moet Rotterdam ook aan zo’n duizend statushouders woonruimte bieden, van wie 125 tot 175 statushouders eerder terechtkunnen, zo laat het college weten. Deze vluchtelingen met een verblijfsstatus wachten momenteel in een asielzoekerscentrum op een woning, maar kunnen doorschuiven naar één van de tijdelijke asielboten. Daar werden tot deze week Oekraïense vluchtelingen opgevangen, maar die worden nu ondergebracht op het cruiseschip De Volendam. De eerste groep van honderd Oekraïners is woensdag aan boord gegaan van het cruiseschip van de Holland America Lijn, dat in de Merwehaven ligt en plek heeft voor 1400 vluchtelingen.