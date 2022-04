Duitse Bondsdag verwerpt verplichte coronavaccinatie

Een meerderheid in de Duitse Bondsdag heeft zich gekeerd tegen een verplichte vaccinatie tegen Covid-19. De regering wilde die in de herfst invoeren, het liefst voor alle volwassen inwoners, maar daar was sowieso geen meerderheid voor te vinden. De voorgestelde verplichting voor iedereen ouder dan 60 jaar haalde het in de stemming donderdag echter ook niet.

De parlementariërs stemden in deze ‘gewetenskwestie’ individueel en niet noodzakelijkerwijs volgens de lijn van hun partij. Dat maakte de uitslag van de stemming moeilijk te voorspellen. Uiteindelijk stemden 378 leden van het parlement tegen en 296 voor.