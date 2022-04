Nog ruim 100.000 burgers vast in Marioepol

In Marioepol zitten nog ruim 100.000 burgers vast, meldt burgemeester Vadim Boitsjenko. Zij moeten volgens hem dringend worden geëvacueerd. De zuidelijke havenstad ligt in puin door de aanhoudende aanvallen van het Russische leger.

Boitsjenko omschrijft de situatie in Marioepol als een humanitaire catastrofe. Er zijn naar schatting 5000 burgers omgekomen en 90 procent van de stad zou zijn vernietigd. De informatie uit de stad is niet onafhankelijk bevestigd.

Marioepol telde voor de oorlog zo’n 430.000 inwoners. Door de omsingeling van de stad door Russische troepen is vluchten levensgevaarlijk. Oekraïne en Rusland maken regelmatig afspraken voor humanitaire corridors, maar massa-evacuaties vanuit Marioepol zijn niet mogelijk. Via de vluchtroutes vertrekken hooguit honderden tot duizenden inwoners per dag.