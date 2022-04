VVD vindt het te vroeg om De Jonge te veroordelen

De VVD wil nu nog geen oordeel vellen over het handelen van Hugo de Jonge in de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. "Minister De Jonge moet vandaag nadere tekst en uitleg geven, context scheppen. Maar uiteindelijk is dat ook maar een deel van het totale verhaal over de mondkapjesdeal", zei Kamerlid Judith Tielen in het debat.

Tielen bracht in herinnering dat de nood hoog was toen de deal gesloten werd, zowel in de samenleving als in de politiek. "Het kabinet vergaderde dagelijks urenlang. Ministers namen dagelijks tientallen risicovolle beslissingen op basis van 50 procent van de informatie en met grote impact op levens. In al die hectiek wilde niemand een kans op het invullen van tekorten missen."

Tielen zei dat in de media "de schijn" is gewekt dat hij "niet een al te fraaie rol" heeft gespeeld bij de totstandkoming van de overeenkomst. Die conclusie nam ze niet over, maar het Kamerlid stelde er wel wat vragen over. Zo wil ze weten waarom hij in "het mediabeeld" niet "open en reflectief" is, of hij vindt dat Van Lienden hem "belazerd" heeft en waarom hij zijn privémail gebruikte voor zijn werk. "Wat begrijpen wij dan niet, wat moeten wij wel begrijpen?", aldus Tielen.