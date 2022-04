Russisch en Belarussisch hout verliest FSC-keurmerk

Hout afkomstig uit Rusland en Belarus kan vanaf vrijdag niet meer het FSC-certificaat krijgen. Volgens de organisatie achter het duurzaamheidslabel, Forest Stewardship Council, is de bosbouw in Belarus en Rusland te erg verweven met de regeringen van die landen. De regels achter het keurmerk verbieden leveranciers van hout namelijk banden te hebben met gewapende partijen en FSC vindt dat Belarus en Rusland dat wegens de inval in Oekraïne nu zijn.