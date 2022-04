Ruim 24.700 Oekraïners in opvang van overheid, stijging van 1800

In de opvanglocaties van de veiligheidsregio’s worden momenteel 24.708 mensen uit Oekraïne opgevangen die zijn gevlucht voor het Russische geweld, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid donderdag. Dat is een stijging van 1801 in vergelijking met de opvangcijfers maandag.

Inmiddels zijn er in totaal 33.925 bedden beschikbaar gemaakt voor de opvang van de vluchtelingen. Dat zijn er ruim 2000 meer dan er maandag waren.

Ook blijkt dat inmiddels 27.934 Oekraïners zich hebben geregistreerd bij de gemeenten. Dat zijn er bijna 6200 meer dan in het begin van de week nog het geval was.

Het aantal geregistreerde Oekraïners is nu voor het eerst meer dan het aantal mensen dat in de opvang van de overheid zit. Dat komt doordat ook mensen die in de particuliere opvang zitten of op een andere manier onderdak hebben, zich bij een gemeente inschrijven.

De inschrijving in de gemeentelijke basisregistratie is belangrijk, omdat de overheid hiermee voorzieningen kan regelen voor de betrokkenen zoals zorg en onderwijs.