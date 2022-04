Dassen: gedrag minister vraagt te veel aandacht in oorlogstijd

De geheimzinnigheid rond de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden ondermijnt het vertrouwen in de politiek, waarschuwt Volt-leider Laurens Dassen. Hij vindt het ook onbestaanbaar dat het gedrag van een minister zo veel aandacht opeist van het parlement in een tijd van oorlog en explosief stijgende prijzen.

‘Kiezers verliezen het vertrouwen, en het is ernstig te moeten constateren dat daar alle reden toe is’, zegt Dassen. ‘We praten hier vandaag niet over een incident maar over een schadelijk patroon.’ Het kabinet maakt er volgens hem een gewoonte van de Tweede Kamer pas goed en volledig te informeren als het echt niet anders meer kan.

Het doet er volgens Dassen niet toe of de mondkapjesdeal tot stand is gekomen door vriendjespolitiek of uit angst voor de beeldvorming. ‘Het patroon wekt argwaan en dat ondermijnt het vertrouwen.’ Dat in een crisis fouten worden gemaakt vindt Dassen logisch, maar het is zaak daar ‘open en transparant’ over te communiceren.