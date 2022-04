SGP kijkt 'met mildheid' naar mondkapjesdeal, maar wil openheid

SGP'er Kees van der Staaij wil "met een zekere mildheid" kijken naar de manier waarop het kabinet ten tijde van de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden heeft gehandeld. "Ik zeg niet dat daarmee op voorhand alles goed was", voegde hij daaraan toe. Hij wilde onder meer weten wat de reden was om toch een deal met het bedrijf van Van Lienden te sluiten. "Maar voor de SGP zit de grootste pijn op een ander punt. Waarom is pas gisteren opening van zaken gegeven?"

Van der Staaij zegt dat "openheid en transparantie" eerder betracht had moeten worden. Dat is volgens hem in lijn met de "bestuurlijke cultuur die we hoog wilden houden". Hij vindt dat De Jonge eerder de "volle waarheid" had moeten delen in reactie op Kamervragen. Hij wilde een "overtuigende reactie" dat de Kamer daar in de toekomst wel op kan rekenen.

Van der Staaij begon zijn verhaal met een kritische opmerking over de vorm van het debat. Hij sprak van een "ongemakkelijk en ongewoon debat", aangezien Hugo de Jonge naar de Kamer gehaald werd. De SGP'er wees erop dat minister Conny Helder voor Langdurige Zorg verantwoordelijk is voor de mondkapjesdeal. Als de Kamer toch vragen heeft die alleen De Jonge zelf zou kunnen beantwoorden, zou dat wat hem betreft beter kunnen gebeuren in een parlementaire enquête of een parlementaire ondervraging.