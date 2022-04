CDA: integriteit De Jonge niet ter discussie

Wat het CDA betreft staat de integriteit van de eigen minister Hugo de Jonge "niet ter discussie". Dat zegt Kamerlid Joba van den Berg tijdens het debat over de omstreden mondkapjesdeal met Sywert van Lienden, die destijds eveneens CDA-lid was.

Niet alleen De Jonge, maar de hele overheid is door Van Lienden en diens zakenpartners "voor het lapje gehouden", zegt Van den Berg. Niet voor niets doet adviesbureau Deloitte namens het kabinet "uitgebreid onderzoek" naar de zaak, en is het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek begonnen.

Van den Berg vindt dat iedereen in de politiek wel op de een of andere manier "betrokken" was bij de deal. "In de eerste maanden van de coronacrisis riep iedereen om mondkapjes", zegt zij. Ook in Kamerdebatten werd er keer op keer op aangedrongen dat het kabinet alles op alles zou zetten om aan voldoende beschermingsmiddelen te komen

De aanbiedingen die het ministerie van Volksgezondheid binnenkreeg zijn volgens Van den Berg altijd nagegaan "onder verantwoordelijkheid van de minister voor Medische Zorg" - destijds was dat PvdA'er Martin van Rijn - "zoals het hoort".