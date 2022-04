Rusland neemt strafmaatregelen tegen Google vanwege ‘nepbeelden’

De Russische mediatoezichthouder Roskomnadzor neemt strafmaatregelen tegen Google-moederbedrijf Alphabet vanwege de verspreiding van nepbeelden van de oorlog in Oekraïne. Volgens de waakhond overtreedt het Amerikaanse technologieconcern daarmee de Russische wet. Het is Russische bedrijven onder meer verboden om te adverteren op de internetplatformen van Google.

Volgens Roskomnadzor is videoplatform YouTube, dat eigendom is van Google, ‘een van de belangrijkste platforms die nepbeelden verspreiden over het verloop van de speciale militaire operatie van Rusland op het grondgebied van Oekraïne’. Ook maakt YouTube zich volgens de waakhond schuldig aan ‘het in diskrediet brengen van de strijdkrachten van de Russische Federatie’.

YouTube staat al enige tijd onder zware druk van de Russische autoriteiten. Roskomnadzor had Google eerder bevolen om te stoppen met het weergeven van advertenties die onjuiste informatie bevatten over de oorlog in Oekraïne. Google heeft begin maart zelf al besloten om tijdelijk te stoppen met het verkopen van onlineadvertenties in Rusland. Dat geldt ook voor YouTube. Kort na de Russische invasie in Oekraïne had Google het voor Russische staatsmedia al onmogelijk gemaakt om advertenties te kopen of verkopen.