Partij voor de Dieren: excuus van De Jonge alleen om beeldvorming

De Partij voor de Dieren denkt dat voormalig zorgminister Hugo de Jonge alleen vanwege de beeldvorming woensdag "een soort van excuses" maakte voor hoe hij de Tweede Kamer gebrekkig heeft geïnformeerd over zijn rol in de mondkapjesdeal. "Precies zoals zijn eigen baas premier Rutte dat zou doen", zegt PvdD-Kamerlid Eva van Esch. Zij vindt dat "zeer zorgwekkend gedrag" en hoopt verbetering te zien.

De Jonge nam overigens het woord 'excuses' woensdag niet in de mond. Hij schreef "te betreuren" dat hij niet eerder had aangegeven dat hij zijn politiek adviseur en een topambtenaar had gevraagd om contact op te nemen met Sywert van Lienden. Daarmee had "verwarring" voorkomen kunnen worden, schreef De Jonge.

Van Esch denkt dat de Kamer wellicht "niet blij" was geweest met die informatie, maar was het wel meer vergevingsgezind geweest dan nu. "De Jonge heeft zo lang mogelijk geprobeerd om niet toe te hoeven geven."