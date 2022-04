AOb: 60 procent onderwijzers met langdurige Covid op werk besmet

Nog eens 20 procent van de melders heeft een ‘sterk vermoeden’ corona te hebben opgelopen op het werk. Iets meer dan 83 procent van de mensen met langdurige Covid die contact opnamen met het meldpunt is leraar. Ook ondersteuners en leidinggevenden meldden zich.

Voor sommige mensen die aan het begin van de pandemie corona opliepen en nog steeds niet beter zijn, is het tweede ziektejaar al bijna voorbij. De AOb geeft een voorbeeld van iemand uit de peiling die al voor 100 procent arbeidsongeschikt is verklaard.

Tegemoetkoming

De AOb vindt dat mensen met langdurige Covid een derde ziektejaar zouden moeten krijgen, mede omdat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de juiste behandeling van de aandoening. Het is dan ook nog te vroeg om te bepalen of iemand arbeidsongeschikt is. Ook wil de bond een tegemoetkomingsfonds voor onderwijspersoneel met langdurige Covid. AOb-voorzitter Tamar van Gelder: ‘Een tegemoetkoming geeft blijk van erkenning voor het feit dat onderwijspersoneel in de frontlinie heeft gestaan bij het openhouden van de samenleving.’

Vakbond FNV Zorg & Welzijn pleit ook voor maatregelen om zorgpersoneel dat na een besmetting op werk langdurige Covid ontwikkelde tegemoet te komen. Het kabinet heeft in februari een subsidieregeling aangekondigd waarmee zorgmedewerkers langer aan hun herstel en terugkeer kunnen werken, zonder dat hun baan in gevaar komt.