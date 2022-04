Oekraïne bepleit bij NAVO-landen boycot olie en gas uit Rusland

Oekraïne blijft bij NAVO-landen pleiten voor een boycot op Russische olie en gas. ‘Daar zullen we mee doorgaan’, zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba in Brussel bij een tweedaags overleg in Brussel. ‘Ik denk dat de deal die Oekraïne aanbiedt eerlijk is. Jullie geven ons wapens, wij offeren onze levens op en de oorlog blijft in Oekraïne.’