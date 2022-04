Turkse rechtbank draagt Khashoggi-proces over aan Saudi-Arabië

Een Turkse rechtbank heeft besloten de moordzaak rondom de Saudische journalist Jamal Khashoggi te staken en over te dragen aan de autoriteiten in Saudi-Arabië. De aanklager had daar eerder een verzoek toe ingediend.

Het verzoek was ingediend omdat de zaak volgens de aanklager zich ‘voortsleepte’ en kwam op een moment waarop Turkije de banden met Saudi-Arabië probeert aan te halen. In Istanbul stonden 26 Saudische verdachten bij verstek terecht voor de moord op Khashoggi.

Het 59-jarige slachtoffer ging in oktober 2018 de Saudische consulaat in Istanbul binnen om papieren voor zijn aanstaande huwelijk te regelen. Hij werd daarna niet meer gezien. Het lichaam van Khashoggi, die voor onder meer de Amerikaanse krant The Washington Post schreef, is tot op de dag van vandaag niet gevonden.

Mensenrechtenorganisaties waren al voor het besluit van de rechtbank kritisch. Volgens Amnesty International stuurt Turkije de zaak bewust terug ‘naar degenen die verantwoordelijk zijn’. De secretaris-generaal van de organisatie, Agnès Callamard, deed in 2019 als VN-rapporteur onderzoek naar de moord. Zij zei toen dat er ‘geloofwaardig bewijs’ is voor de betrokkenheid van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman al-Saud. Hij is sinds 2017 als de machtigste man in Saudi-Arabië.