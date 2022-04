Slecht weer leidt tot drukste ochtendspits van het jaar

Donderdagochtend is de drukste ochtendspits van het jaar gemeten. Op het hoogtepunt stond er 840 kilometer file. Volgens Rijkswaterstaat nam de drukte na het piekmoment al snel af.

Door het hele land valt donderdagochtend veel regen. Ook voor de rest van de dag houdt het slechte weer aan, met in de middag en avond lokale buien. Het KNMI meldt dat de windsnelheden donderdagmiddag toenemen tot 90 kilometer per uur. Het weerinstituut kondigt daarom vanaf het middaguur code geel af in het hele land.