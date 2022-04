Woonplatform: Amsterdam koploper snel gestegen huurprijzen Europa

De huurprijzen van een woning zijn in een jaar tijd flink toegenomen. Volgens HousingAnywhere, dat de prijzen op zijn huurplatform van afgelopen kwartaal in 22 Europese steden bekeek, kwam de stijging uit op gemiddeld bijna 15 procent in een jaar tijd. Amsterdam noteerde de afgelopen drie maanden de snelste stijging van de huurprijzen in Europa.