Samsung rekent op dik 50 procent meer winst

Samsung Electronics verwacht ondanks de logistieke uitdagingen waar het voor staat fors meer winst te hebben gemaakt in het voorbije kwartaal. Het Zuid-Koreaanse techconcern sprak in een voorlopige handelsupdate van een operationele winst van mogelijk 14,1 biljoen won, omgerekend 10,6 miljard euro. Dat zou een stijging zijn met meer dan 50 procent op jaarbasis.

Samsung, dat onder andere de grootste smartphoneproducent ter wereld is, gaf geen details over de prestaties van zijn verschillende divisies. Volgens kenners zal het bedrijf vooral hebben geprofiteerd van de sterkere verkopen van de mobiele apparaten. Daar tegenover staat naar verwachting een mindere prestatie van de divisie die geheugenchips maakt, als gevolg van logistieke problemen en lagere prijzen ondanks de sterke vraag. Samsung komt naar verwachting op 28 april met de definitieve resultaten naar buiten.

Vorig jaar liepen de prijzen van halfgeleiders door de sterke vraag naar chips voor persoonlijke apparaten en datacenters hard op. Die prijsstijging hielp Samsung dat jaar aan een recordomzet. Geheugenchips worden gebruikt in een breed scala van apparaten en servers. Die zijn ook belangrijk voor het werken op afstand tijdens de pandemie. Daardoor is de sector minder afhankelijk geworden van de seizoensgebonden vraag naar bijvoorbeeld smartphones en laptops.

De smartphonetak van Samsung kwam onlangs in opspraak in Zuid-Korea vanwege een vooraf geïnstalleerde app genaamd Game Optimizations Service op de nieuwste Galaxy S-apparaten. De app was bedoeld om de systeemprestaties te verfijnen, maar werd volgens consumenten gebruikt om de snelheid van duizenden niet-gaming apps af te remmen. Vanwege de kwestie bood vicevoorzitter van Samsung, Han Jong-hee zijn excuses aan. De kwestie was ook aanleiding voor een collectieve actie door bijna 2000 consumenten die elk een schadevergoeding van 300.000 won eisten.

Van de nieuwste Galaxy S22-serie zullen in Zuid-Korea deze week nog waarschijnlijk meer dan een miljoen exemplaren zijn verkocht. Daarmee is het apparaat populairder dan zijn voorganger in de eerste zes weken na de release. De verkopen van de S22 verlopen 20 procent sneller dan bij de S21-lijn.