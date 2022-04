Russische ambassadeur: Amerikaanse sancties treffen gewone Rus

Volgens CNN spreekt de ambassadeur in een boodschap op het Telegram-kanaal van de Russische ambassade in Washington van een ‘constante aanval van de regering van president Joe Biden’. Antonov ziet in de sancties van de VS ‘een verlangen om de reputatie van Rusland aan te tasten’.

De VS staan door de nieuwe sancties helemaal geen transacties meer toe van Sberbank, de grootste financiële instelling van het land, en Alfa Bank, ‘s lands grootste particuliere bank.