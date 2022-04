Zelenski verwijt Rusland ‘slachtoffers te verbergen’ na Boetsja

Sinds de internationale kritiek op het bloedbad in Boetsja is Rusland van tactiek veranderd en ‘worden lichamen van Oekraïense slachtoffers verborgen’. De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft dat in zijn dagelijkse videoboodschap gezegd. Desondanks blijft hij optimistisch dat de waarheid altijd boven tafel komt.

Zelenski zegt informatie te hebben dat lichamen door Russische troepen ‘van de straten en uit kelders worden gehaald in een poging bewijsmateriaal te vernietigen’. Hij zegt dat er al duizenden Oekraïners worden vermist. ‘Zij zijn vermoord of naar Rusland gedeporteerd, er is geen andere optie’, stelt Zelenski.

Dankzij ‘getuigenverklaringen, satellietbeelden en onafhankelijk onderzoek’ kan volgens Zelenski worden vastgesteld wie verantwoordelijk is voor de verdwijning van Oekraïense burgers.

De vondst van honderden gedode burgers in Boetsja na de aftocht van de Russen werd door de Britse premier woensdag ‘bijna volkenmoord’ genoemd. Het Kremlin ontkent in alle toonaarden iets met de burgerdoden te maken te hebben en zegt dat het door Oekraïne in scène is gezet. Dit laatste is ontkracht door satellietbeelden die door The New York Times zijn geanalyseerd en waarop te zien is dat de mensen tijdens de Russische bezetting van Boetsja zijn omgebracht.