Rechtbank doet uitspraak in afpersingszaak Hedel

De rechtbank in Arnhem doet donderdag uitspraak in de omvangrijke afpersingszaak rond het fruitbedrijf De Groot Fresh Group in Hedel. Tegen hoofdverdachte Yassine A. (21) uit Hilversum is in februari een celstraf van zestien jaar geëist.

Het Openbaar Ministerie beschouwt de Hilversummer als ‘adjudant’ en ‘doorgeefluik’ van zijn halfbroer Ali G. (37) bij het organiseren van de reeks aanslagen met brandbommen in 2020. Tegen zes uitvoerders van de aanslagen eiste het OM (deels voorwaardelijke) celstraffen van drie tot negen jaar.

Het fruitbedrijf werd sinds 2019 afgeperst. Aanleiding is vermoedelijk de vondst van een partij cocaïne in een van de fruittransporten, waarvan melding werd gemaakt bij de politie. Het bedrijf ontving daarna dreig-sms’jes waarin 2,5 miljoen euro aan bitcoins werd geëist.

Volgens het OM heeft A. zeven geslaagde aanslagen uitgelokt door uitvoerders te werven en aan te sturen. Hij zou ze adressen van slachtoffers hebben verstrekt en gaf ze explosieven mee. In zijn ouderlijk huis is een lijst van medewerkers van het fruitbedrijf gevonden, met daarop de vingerafdrukken van A. en aantekeningen van zijn halfbroer. Door een blunder van het OM belandde die lijst met daarop 140 adressen van medewerkers en ex-medewerkers in het strafdossier.

Het OM baseert zich in de zaak op verklaringen van een medeverdachte. Die werd tijdens een undercoveractie in een busje ondervraagd door undercoveragenten die zich voordeden als criminelen. Tegen de regels in zijn de gesprekken in de bus niet opgenomen. Advocaten van A. noemen het daarom onbetrouwbaar bewijs.

A. zegt niets met de aanslagen te maken te hebben. Hij zit nu vijftien maanden vast. Zijn halfbroer Ali G. staat in juni terecht. Hij wordt ervan verdacht dat hij na zijn aanhouding in januari 2021 vanuit de gevangenis opnieuw mensen heeft aangezet tot het beschieten van woningen in de Bommelerwaard en een brandstichting in Tiel in mei en juni 2021.

Het aantal verdachten in de afpersingszaak blijft ondertussen oplopen. De teller stond al op 26. Vorige week arresteerde de politie nog een 19-jarige man in IJsselstein voor het gooien van een handgranaat naar een woning in Kerkdriel.