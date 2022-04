Duits parlement stemt over vaccinatieplicht

Het Duitse parlement, de Bondsdag, stemt donderdag over de eventuele invoering van een vaccinatieplicht komend najaar. De links-liberale driepartijencoalitie die het land regeert wil in ieder geval een verplichting voor mensen ouder dan 60 jaar om zich te laten inenten tegen Covid-19. Bondskanselier Olaf Scholz en zijn gezondheidsminister Karl Lauterbach hebben gezegd voorstander te zijn van een vaccinatieplicht vanaf 18 jaar, maar daar lijkt geen meerderheid voor te zijn in het parlement.

De Bondsdag moet zelf met wetgeving komen en niet, zoals gebruikelijk, de regering of het betrokken ministerie. Dat komt omdat een standpunt over vaccinatieplicht een gewetenskwestie zou zijn die de partijpolitiek overstijgt. Volgens tegenstanders druist de verplichte vaccinatie in tegen grondrechten die stellen dat iedereen zelf mag bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, of medische handelingen worden verricht en of voorgeschreven medicijnen worden ingenomen.

In Duitsland is ongeveer driekwart van de bevolking ingeënt. In het land is het coronavirus vastgesteld bij circa een kwart van de Duitsers. Het land van bijna 84 miljoen inwoners wijt ruim 130.000 sterfgevallen aan het coronavirus, dat eind 2019 opdook in China.