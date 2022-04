Zelenski: dat er nog geen ban op Russische olie is, kost levens

De Oekraïense president Volodimir Zelenski vraagt westerse landen om een invoerverbod voor Russische olie. In zijn dagelijkse videoboodschap zegt Zelenski dat ‘Oekraïners sterven omdat zo’n embargo nog niet is ingevoerd’.

De Oekraïense president is in zijn videoboodschap ook kritisch op de recent aangekondigde sancties, die hij ‘spectaculair, maar niet genoeg’ noemt. Daarnaast vraagt Zelenski om een volledige afsluiting van Russische banken van het internationale betaalsysteem vanwege de oorlog in Oekraïne.