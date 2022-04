Bijna 5000 burgers ontvluchten gevechtsgebieden Oekraïne

Bijna 5000 burgers wisten woensdag te ontsnappen uit gebieden in Oekraïne waar bijzonder hard gevochten wordt, zei de regering in Kiev.

Volgens vicepremier Irina Veresjtsjoek verlieten meer dan 1100 mensen de belegerde havenstad Marioepol in privéauto’s in de richting van Zaporizja, ruim 200 kilometer ten noordwesten van Marioepol. Daaronder bevonden zich ook 500 mensen die in een door het Rode Kruis geleid konvooi naar Zaporizja waren geleid. De burgers waren eerder op eigen kracht de belegerde Oekraïense stad Marioepol ontvlucht, meldde het Rode Kruis.

In totaal vluchtten ongeveer 2500 mensen naar Zaporizja, dus ook vanuit andere steden dan Marioepol. In de oostelijke Oekraïense regio Loehansk werden meer dan 1200 inwoners geëvacueerd.

De Oekraïense regering had in de ochtend elf ontsnappingscorridors aangekondigd. De routes worden elke dag opnieuw opgezet. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar herhaaldelijk van het saboteren van evacuaties van steden. Moskou kondigde onlangs aan dat het gevechtsoperaties zal richten op Oost-Oekraïne.