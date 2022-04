Problemen in logistiek raken omzet Levi Strauss

Modemerk Levi Strauss, vooral bekend van zijn jeans, heeft afgelopen kwartaal flink te lijden gehad onder problemen in de logistiek. De moeilijkheden met leveringen raakten de omzet met zeker 60 miljoen dollar (55 miljoen euro), meldde het concern in een kwartaalrapport.

Levi Strauss meldde de cijfers over de drie maanden tot en met 27 februari. De omzetderving van 60 miljoen dollar was meer dan de 50 miljoen dollar die het bedrijf een kwartaal eerder misliep als gevolg van de logistieke problemen. Het merk klaagde daarbij onder andere over hoge transportkosten en langere levertijden.

Voor het hele kwartaal steeg de omzet met 22 procent tot 1,6 miljard dollar. De vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder gaat enigszins mank door de coronamaatregelen die verkopen in de weg zaten.

Levi Strauss merkte wel dat de problemen wat minder leken te worden. Evengoed zorgt het concern ervoor dat de voorraden goed zijn aangevuld om er zeker van te zijn verdere verstoringen aan te kunnen. Vooral ook omdat op de korte termijn de lockdowns in China tegen corona de onderneming niet zullen helpen. Voor het hele jaar wordt rekening gehouden met logistieke uitdagingen.