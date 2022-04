Uber wil super-app worden voor reizen, aanbod vluchten in de maak

Uber lanceert een proefproject in het Verenigd Koninkrijk waarbij aanbiedingen van reispartners worden geïntegreerd in de app van Uber. Daarmee wil het bedrijf ‘een naadloze deur-tot-deur reiservaring creëren,’ zei Jamie Heywood, de eindverantwoordelijke van Uber in het Verenigd Koninkrijk, Noord- en Oost-Europa, in een verklaring.

‘Je kunt al een aantal jaren ritten, fietsen, bootdiensten en scooters boeken op de Uber-app, dus het toevoegen van treinen en bussen is een natuurlijke vooruitgang,’ zei hij. Op termijn wil Uber ook hotelboekingen aanbieden.

Verandering bedrijfsmodel

Uber gaat met het uitbreiden van de dienstverlening samenwerken met externe boekingskantoren. Uber maakte niet bekend welke ticketplatformen dat zijn. Namen die rondzingen zijn die van Booking.com en Expedia, waar Dara Khosrowshahi diende als topman, voordat hij het roer overnam bij Uber. Het bedrijf zal geld verdienen door een servicevergoeding te innen op de boekingen.

Door de coronapandemie is het bedrijfsmodel van Uber sterk veranderd. Het bedrijf werd gedwongen om zwaar in te zetten op zijn maaltijdbezorging, ook vanwege een sterke terugloop van het aantal boekingen voor taxiritten en andere mobiliteitsdiensten.

Vanaf deze zomer moeten trein- en busreserveringen beschikbaar zijn op de app. Vluchten en hotelreserveringen worden mogelijk later in het jaar gelanceerd.