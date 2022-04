Oekraïne meldt Russische aanvallen op burgers in Donetsk-regio

Bij Russische aanvallen in de buurt van een humanitair distributiepunt in de regio Donetsk in Oost-Oekraïne zijn woensdag vier mensen om het leven gekomen en vier anderen gewond geraakt, zei de regionale gouverneur. ‘In de ochtend vuurde de vijand meedogenloos op burgers van Vugledar die voor humanitaire hulp kwamen’, schreef hij op Facebook.

Moskou heeft onlangs zijn troepen terugtrokken uit het gebied rond de grote steden in het midden van Oekraïne en ze oostwaarts gedirigeerd, voor een offensief gericht op het overnemen van de Donbas-regio, waar Donetsk deel van uitmaakt. De hoofdstad van de regio, ook Donetsk geheten, ligt ongeveer 55 kilometer ten noordoosten van Vugledar en wordt sinds 2014 gecontroleerd door pro-Moskou-separatisten.

In de industriestad Severodonetsk in het oosten van Oekraïne zijn woensdag met regelmatige tussenpozen granaten en raketten geland, berichten journalisten van het Franse persbureau AFP. Severodonetsk, dat voor de oorlog meer dan 100.000 inwoners had, is de meest oostelijke stad die in handen is van Oekraïense troepen.