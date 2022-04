NPO test twee nieuwe documentaireseries in de vooravond

De NPO experimenteert deze zomer met twee nieuwe programma's in de vooravond van NPO 1. Het gaat om documentaireseries die mogelijk later de plek van de gestopte talkshow M zouden kunnen opvullen. Dat zei NPO's manager lineair Remko van Westerloo woensdag tijdens een bijeenkomst over de programmering bij de NPO.

In juni start bij NPO 1 Hoe doen ze dat bij jullie thuis?, een nieuwe realityserie van de EO waarin gezinnen wisselen van huishouden en elkaars opvoedmethoden ervaren. In augustus begint De Makelaars, een documentaireserie van KRO-NCRV waarin het werk op de huizenmarkt centraal staat.

Als een of beide programma's aanslaan, zouden zij in 2023 weleens het door het stoppen van M vrijgekomen tijdsslot van 19.00 uur kunnen innemen. Volgens Van Westerloo is het namelijk niet gezegd dat er een nieuwe talkshow voor M in de plaats komt. "Op termijn zou het kunnen dat we maar met één talkshow doorgaan", zegt Van Westerloo. "Die zou dan wat langer doorlopen dan nu en afgewisseld worden met bijvoorbeeld een van de documentaireseries. Misschien dat er ook wel gewoon te veel talkshows waren op NPO 1."

Over de mogelijkheid dat Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman later dit jaar nog een dagelijkse talkshow krijgen, wil Van Westerloo niet veel zeggen. Het duo, dat momenteel bij NPO 3 het programma Media Inside presenteert, solliciteert in hun dagelijkse podcast Weer een dag al weken openlijk naar nog een praatprogramma bij de NPO.