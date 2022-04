Enkele honderden Oekraïners melden zich voor universitaire studie

De universiteiten in Nederland hebben inmiddels van ‘enkele honderden’ Oekraïense studenten verzoeken ontvangen om hier een opleiding te mogen doen, laat een woordvoerder van Universiteiten van Nederland weten. Het gaat om studenten die een volledige opleiding of een deel van een opleiding hier willen doen.

Daarnaast zijn er studenten die hun Oekraïense studie hier online willen voortzetten. ‘We zijn met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in gesprek over hoe we deze studenten zo goed mogelijk kunnen helpen’, zegt de woordvoerder van de universiteitenkoepel. De organisatie ziet het liefst dat de Oekraïners dezelfde rechten krijgen als studenten uit andere Europese landen, ‘zodat het collegegeld voor hen lager is en ze in aanmerking komen voor studiefinanciering’.

De studenten die hun Oekraïense studie online willen doen krijgen hulp van universiteiten in de vorm van een studieplek en een computer op de campus.