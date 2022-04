Rijkste Russen nu ook geconfronteerd met sancties

Vladimir Potanin en Leonid Michelson, de twee rijkste mensen van Rusland, krijgen nu ook te maken met sancties tegen Rusland en ingezetenen vanwege de invasie in Oekraïne en het oorlogsgeweld en de burgerdoden in de stad Boetsja. Canada heeft het duo samen met andere Russische miljardairs op zijn sanctielijst gezet.

Het Verenigd Koninkrijk heeft woensdag ook een sanctie opgelegd aan Michelson, evenals aan verscheidene andere vermogende Russen.

De 61-jarige Potanin is goed voor een vermogen van 28,9 miljard dollar, aldus de miljardairslijst van persbureau Bloomberg. Hij is president van MMC Norilsk Nickel, dat goed is voor ongeveer 40 procent van de wereldwijde productie van palladium en 10 procent van het verfijnde nikkel. Ook heeft hij een aandeel in het Russische bedrijf Petrovax Pharm.

De 66-jarige Michelson zou 25,5 miljard dollar aan vermogen hebben. Hij is president-directeur en aandeelhouder van Novatek, de grootste aardgasleverancier in Rusland die niet in handen is van de staat. Hij heeft ook een aandeel in de petrochemische producent Sibur. De twee bleven volgens kenners tot nu toe grotendeels gevrijwaard van sancties vanwege hun belangen in grote metaal- en energiebedrijven.