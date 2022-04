Ombudsman Oekraïne: meer dan 400 mensen vermist in Hostomel

Hostomel ligt dicht bij hoofdstad Kiev en was tot voor kort bezet door de Russen. Die hadden de stad op 24 februari ingenomen. Volgens getuigen zijn meerdere mensen gedood door de Russen, maar waar de lijken zouden liggen is niet bekend, zegt Denisova.

Moskou heeft niet gereageerd op deze beschuldigingen, maar heeft eerder laten weten dat het geen burgers in Oekraïne aanvalt. Recent werden in het naburige Boetsja veel lijken gevonden van burgers die waren geëxecuteerd of zonder aanleiding doodgeschoten. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt het propaganda van Oekraïne.