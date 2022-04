Duitsland komt terug van plan afschaffing quarantaineplicht

Duitsland heeft woensdag een plan teruggedraaid om vanaf 1 mei een einde te maken aan de verplichte quarantaine van mensen die besmet zijn met het coronavirus. Maandag had minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach daartoe nog opgeroepen. Volgens de bestaande regels in Duitsland moeten mensen met een coronabesmetting minimaal zeven dagen in isolatie.

Lauterbach erkende dat hij maandag ‘een fout’ had gemaakt. ‘Corona is geen verkoudheid’, schreef Lauterbach op Twitter. ‘Dus moet er isolatie blijven bestaan ​​na een infectie. In opdracht van en gecontroleerd door gezondheidsfunctionarissen.’

Lauterbachs oproep de quarantaineplicht te beëindigen was met verbazing ontvangen, aangezien het aantal besmettingen in Duitsland hoog blijft. Volgens officiële gegevens van gezondheidsdienst RKI zijn de afgelopen 24 uur ongeveer 215.000 nieuwe gevallen gemeld.

Vaccinatieplicht

Omdat de meeste gevallen mild zijn, zijn de ziekenhuizen tot nu toe niet overweldigd. Dat deed Duitsland de afgelopen weken besluiten de coronamaatregelen te versoepelen. Zo is het dragen van mondkapjes in winkels of scholen sinds kort niet meer verplicht.

Ook eerdere plannen voor een brede vaccinatieplicht zijn door het lage aantal ziekenhuisopnames wat verwaterd. Dinsdag werd bekend dat de Duitse regeringspartijen het erover eens zijn dat inwoners vanaf 60 jaar vanaf oktober verplicht moeten zijn ingeënt tegen Covid-19.

De sociaaldemocratische SPD, de Groenen en de liberale FDP maken volgens Duitse media het voorbehoud dat hun wetsvoorstel nog kan veranderen voordat het donderdag wordt ingediend. Mogelijk gaat de vaccinatieplicht toch gelden voor alle volwassenen, hoewel Lauterbach dit niet verwacht. ‘Ik geloof dat we het morgen eens kunnen worden over dit compromis voor verplichte vaccinatie’, zei hij.