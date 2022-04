Den Haag opent loket om Oekraïners aan werk te helpen

De gemeente Den Haag en uitkeringsinstantie UWV hebben een proefproject opgezet om Oekraïense vluchtelingen die aan het werk willen aan een baan te helpen. Oekraïners die zich inschrijven bij de gemeente kunnen in het stadhuis meteen terecht voor een gesprek over baankansen. Ook gingen de gemeente en uitkeringsinstantie langs bij een opvanglocatie om na te gaan wie zou willen werken.

Aan het proefproject, waarbij informatie over werk voor de vluchtelingen op één plek wordt verzameld, werken dertien uitzendbureaus mee. Zij onderzoeken waar de meeste baankansen liggen. Daarnaast hebben werkgevers uit het Westland, waar veel kassen voor glastuinbouw staan, laten weten plek te hebben voor vluchtelingen die kunnen en willen werken. Later deze maand wil Den Haag ook ontmoetingen organiseren tussen horeca- en zorgorganisaties en vluchtelingen die willen werken.

De gemeente en het UWV hielden een week geleden een informatiebijeenkomst op een opvanglocatie voor zo’n 140 vluchtelingen in Den Haag. Daar kwamen ongeveer vijftig vluchtelingen, voornamelijk vrouwen, op af. Volgens een woordvoerster laat dit zien dat veel vluchtelingen graag snel aan het werk willen. ‘Maar nu moeten we ook kijken wat de mogelijkheden zijn en of er een taalbarrière is. Er zijn ook veel vrouwen met kinderen, dus je moet ook nadenken hoe je dat oplost met opvang tijdens werktijden.’ Het college schreef aan de gemeenteraad vluchtelingen te willen helpen bij het vinden van een kinderopvang, maar nog met het Rijk in gesprek te zijn over een financiële compensatie daarvoor.

De gemeente Den Haag waarschuwt Oekraïense vluchtelingen met posters en flyers ook voor uitbuiting. Die hangen op de locatie waar vluchtelingen in Den Haag als eerste aankomen voordat ze naar een opvangplek worden doorverwezen.