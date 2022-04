Eerste Oekraïners bij gastgezinnen Takecarebnb, waar onduidelijk

De eerste Oekraïners zijn deze week ondergebracht bij gastgezinnen die zijn aangesloten bij Takecarebnb, zegt een woordvoerder van het Leger des Heils. Hoeveel vluchtelingen al een plek hebben gekregen en waar in het land kan hij niet zeggen. ‘Het is een geleidelijk proces, we zijn heel zorgvuldig met het delen van informatie.’

Het Leger des Heils regelt samen met onder meer het Rode Kruis en Takecarebnb de opvang van Oekraïners bij gastgezinnen in opdracht van de overheid. De eerste plaatsingen zijn onderdeel van een proefperiode die zo’n twee weken zal duren. Als blijkt dat het goed gaat, kunnen volgens de woordvoerder op grotere schaal vluchtelingen gekoppeld worden.

Er is ruim een maand verstreken sinds de eerste Nederlandse gastgezinnen plek in hun huis aanboden voor Oekraïners. Inmiddels hebben meer dan 31.000 mensen zich aangemeld, aldus directeur Robert Zaal van Takecarebnb, dat de gastgezinnen werft. Zo’n 12.000 mensen zijn gebeld om te bespreken hoe de opvang eruit komt te zien.

Afhakers

Na dat gesprek haakt 45 procent af. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld toch niet aan de voorwaarden blijken te voldoen omdat ze niet genoeg ruimte hebben. Een enkeling valt af omdat hij of zij geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wil aanvragen. Zo’n VOG is verplicht voor gastgezinnen die via Takecarebnb Oekraïners in huis nemen.

Ook heeft een deel van de aanmelders inmiddels via een ander contact vluchtelingen opgevangen. Er zijn via particuliere initiatieven al een onbekend aantal Oekraïners gehuisvest. Zaal: ‘Het staat iedereen vrij dat te doen, maar ik vind het onverstandig.’ Bij de opvang van vluchtelingen in je huis komt veel kijken, benadrukte hij eerder al.

Lokale afstemming

De organisatie van de grootschalige opvang bij gastgezinnen is niet eenvoudig, stellen de samenwerkende clubs. Zo moet de koppeling tussen vluchtelingen en gastgezinnen goed gaan. ‘Als iemand aangeeft één volwassene met twee kinderen te kunnen huisvesten, moet dat er in de systemen niet toe leiden dat er twee volwassenen en drie kinderen op de stoep staan’, aldus Zaal.

Ook worden nog gesprekken gevoerd met gemeenten over de vraag wie de vluchtelingen in contact brengt met een gastgezin. Dat moet ‘lokaal worden afgestemd’, zegt Zaal. Hoe de gesprekken lopen, verschilt sterk per regio. ‘We hebben opvang in deze omvang nog nooit eerder meegemaakt’, aldus het Leger des Heils.

Die organisatie zoekt nog naar vrijwilligers voor de begeleiding van gastgezinnen. Er zijn in totaal zo’n achthonderd vrijwilligers nodig.