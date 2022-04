Rode Kruis: konvooi met ruim 500 vluchtelingen bereikt Zaporizja

‘De aankomst van dit konvooi in Zaporizja is een enorme opluchting voor honderden mensen die hebben geleden en nu op een veiligere locatie zijn. Het is echter duidelijk dat nog duizenden burgers die vastzitten in Marioepol een veilige doorgang nodig hebben’, zei Pascal Hundt, het hoofd van de delegatie van het ICRC in Oekraïne.

Zaporizja ligt ruim 200 kilometer ten noordwesten van Marioepol. Dinsdag kondigden de Russen nieuwe gevechten aan tegen de Oekraïense troepen die de strategisch belangrijke Zuid-Oekraïense havenstad aan de Zee van Azov verdedigen.