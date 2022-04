NAVO waarschuwt: Oekraïne-oorlog kan nog maanden of jaren duren

De oorlog in Oekraïne kan nog maanden, zelfs jaren gaan duren, waarschuwt NAVO-topman Jens Stoltenberg. Hij deed dit aan het begin van een tweedaags overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-lidstaten in Brussel. Daarbij staat de bloedige Russische invasie in het NAVO-partnerland Oekraïne hoog op de agenda.