Pleidooi om schepen te weren uit windmolenpark na val rotorblad

Het Deense energiebedrijf Ørsted, ‘s werelds grootste ontwikkelaar van offshore windparken, vraagt autoriteiten om schepen te verbieden door een aantal windmolenparken op zee te varen. Dit nadat een rotorblad van een windmolen van een Deens windpark in zee was gewaaid.

De betreffende windmolen is van de hand van Siemens Gamesa Renewable Energy. Het aandeel van de windmolenproducent verloor stevig aan waarde na het nieuws over de kapotte turbine. Het incident gebeurde bij het windpark Anholt Offshore Wind Farm in het Kattegat.

Ørsted vraagt de autoriteiten nu om het scheepvaartverkeer niet meer toe te staan in de buurt van al zijn windmolenparken op zee die gebruik maken van de betreffende turbine. Siemens Gamesa onderzoekt het incident.