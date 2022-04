Berlijn houdt Russen verantwoordelijk voor burgerdoden Boetsja

De Duitse regering zegt er op basis van satellietbeelden van een Amerikaans bedrijf van overtuigd te zijn dat Rusland verantwoordelijk is voor burgerdoden in het Oekraïense Boetsja. Volgens een regeringswoordvoerder kan Rusland dat niet meer ontkennen. Boetsja is een voorstad van Kiev waar sinds de Russische invasie 24 februari begon, om is gevochten, mede vanwege de ligging van een strategisch vliegveld ernaast.

De Russische troepen verlieten Boetsja 30 maart in noordelijke richting en stuitten daarbij naar eigen zeggen niet op weerstand. Wel beschoten Oekraïense eenheden de zuidelijke kant van Boetsja met raketten en artillerie volgens Rusland. De burgemeester van de plaats maakte 31 maart melding van de ‘bevrijding’ van de voorstad. In de middag en avond erna werd melding gemaakt van lijken op straat. Ook zijn volgens de Oekraïense meldingen massagraven gevonden. Op 2 en 3 april kwamen er steeds meer foto’s en beelden van burgerslachtoffers die lijken te zijn geëxecuteerd. In de Russische lezing gaat het om een geënsceneerde propagandastunt die is georganiseerd zodra de Russische troepen zich hadden teruggetrokken.

Een Amerikaans bedrijf, Maxar Technologies, verspreidde begin deze week beelden die zouden aantonen dat er al op 11 maart zeker elf lijken lagen in de straten van de plaats. Er zouden toen ook al massagraven zijn aangelegd. Veel landen beschouwen dat als aanwijzing dat de Russen achter de dood van burgerslachtoffers zitten en willen meer sancties tegen het Kremlin. Het is ook op de beelden die de Oekraïense leiding vanuit Boetsja heeft verspreid, niet duidelijk om wat voor slachtoffers het gaat, wat de doodsoorzaak is en wanneer ze zijn gestorven.

De Chinese gezant bij de Verenigde Naties, Zhang Jun, waarschuwde in de Veiligheidsraad dat de beelden uit Boetsja heel erg verontrustend zijn, maar dat elke beschuldiging moet zijn gebaseerd op feiten die eerst moeten worden onderzocht en nagegaan.